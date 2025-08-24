Galliani Milan, proposta ufficiale allo storico ex AD! Riflessioni in corso

Galliani Milan, arriva la proposta ufficiale del club rossonero all’attuale AD del Monza: decisione dopo il closing della società brianzola

Le voci di un ritorno di Adriano Galliani al Milan si fanno sempre più insistenti, alimentando l’entusiasmo e la curiosità dei tifosi rossoneri. Secondo quanto riportato da Sky Sport, l’attuale proprietà del club avrebbe avanzato una proposta concreta all’ex amministratore delegato, offrendogli un ruolo di primo piano all’interno della società. Non si tratterebbe, dunque, di una posizione marginale, ma di un incarico di grande responsabilità e influenza all’interno della sezione sportiva e non. Un’occasione per Galliani di tornare nel suo “habitat” naturale, dopo la fortunata esperienza al Monza, che lo ha visto protagonista di una scalata straordinaria fino alla Serie A.

La notizia ha scatenato un dibattito acceso tra gli appassionati e gli addetti ai lavori. Da un lato, c’è chi vede nel ritorno di Galliani la garanzia di esperienza, competenza e conoscenza profonda del mondo del calcio. La sua figura è indissolubilmente legata ai successi più gloriosi della storia recente del Milan, con una bacheca ricca di trofei nazionali e internazionali. La sua abilità nelle trattative, la sua rete di contatti e la sua visione strategica potrebbero rappresentare un valore aggiunto fondamentale per la crescita del club. Dall’altro lato, non mancano le perplessità, legate soprattutto al ricordo di un’ultima fase della sua gestione meno brillante e a un’età che, per alcuni, potrebbe rappresentare un ostacolo.

La palla, ora, è nelle mani di Galliani. La sua decisione finale, con ogni probabilità, arriverà solo dopo il closing della cessione del Monza, un passaggio cruciale che gli permetterà di liberarsi dagli impegni attuali e di concentrarsi pienamente sul suo futuro. La proposta del Milan è allettante e l’opportunità di tornare a casa, in quella che per anni è stata la sua famiglia calcistica, è un richiamo forte. Un suo eventuale ritorno andrebbe ad affiancarsi alla recente nomina di Igli Tare come nuovo direttore sportivo e di Massimiliano Allegri come nuovo allenatore del Milan, figure che stanno già plasmando il futuro del club.

L’eventuale ingresso di Galliani in società potrebbe portare a una ridefinizione degli equilibri e delle gerarchie, con un punto di riferimentoesperto e autorevole a supporto del direttore sportivo Igli Tare e del tecnico Massimiliano Allegri. La sua profonda conoscenza dell’ambiente Milan e la sua comprovata capacità di muoversi nel mercato potrebbero facilitare il lavoro di Tare e contribuire a una programmazione sportiva più mirata. La sinergia tra queste figure sarebbe fondamentale per il nuovo corso rossonero, un corso che punta a riportare il Milan ai vertici del calcio italiano ed europeo. I tifosi attendono con ansia la decisione di Galliani, sperando che il suo ritorno possa segnare l’inizio di una nuova era di successi per la squadra che ha nel cuore.