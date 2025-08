Galliani Milan, Pellegatti non si nasconde sulle voci legate al suo ritorno: cosa sta succedendo e i dettagli. Le ultimissime sui rossoneri

Le voci su un clamoroso ritorno di Adriano Galliani al Milan continuano a circolare, alimentate dalle recenti dichiarazioni di Carlo Pellegatti sul suo canale YouTube. Secondo il noto giornalista, la proprietà rossonera avrebbe compreso la necessità di inserire una figura dirigenziale di spessore, in grado di gestire i rapporti con Lega e UEFA con la giusta autorevolezza, una lacuna avvertita dopo un periodo di difficoltà e incertezze.

Inizialmente, a metà giugno, il ritorno di Galliani sembrava un’ipotesi remota. In quel periodo, l’ex amministratore delegato del Milan era concentrato sulla cessione del Monza, un’operazione che richiedeva la sua totale attenzione. Tuttavia, a distanza di poche settimane, lo scenario ha cominciato a cambiare. Pellegatti ha infatti rivelato di aver ricevuto un messaggio che preannunciava novità a livello dirigenziale, intuendo che la figura in questione fosse proprio Galliani.

A fare da tramite tra la proprietà e Galliani sarebbe una persona molto vicina a quest’ultimo e, al tempo stesso, in ottimi rapporti con il club rossonero. L’obiettivo di questa figura sarebbe quello di convincere Galliani a riconsiderare l’idea di un suo ritorno, magari con un ruolo di primo piano all’interno della società. Al momento, la situazione rimane delicata e i dettagli sono stati tenuti riservati per evitare di compromettere le trattative. Resta da vedere se questa suggestione di mercato si trasformerà in una vera e propria trattativa e se Galliani, dopo aver scritto pagine indelebili della storia rossonera, sarà pronto a rimettersi in gioco per il suo vecchio amore.