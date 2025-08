Condividi via email

Galliani Milan, Carlo Pellegatti esce allo scoperto: le parole del noto giornalista infiammano i tifosi. Le ultimissime notizie sui rossoneri

Sul suo canale YouTube, il giornalista sportivo Carlo Pellegatti ha lanciato una clamorosa indiscrezione, parlando di un possibile ritorno di Adriano Galliani al Milan. Pellegatti ha affermato di aver ricevuto questa notizia da una fonte autorevole, la stessa persona che in passato gli aveva anticipato il ritorno di Allegri al Milan e la cessione di Reijnders.

Secondo il giornalista, il 23 luglio la sua fonte gli ha fornito le prime informazioni su questa eventualità, che si sarebbe poi concretizzata in un messaggio più esplicito il 6 giugno. “Attenzione ci stiamo provando”, avrebbe scritto la fonte, riferendosi al tentativo di riportare Galliani in rossonero.

L’ipotesi di un ritorno di Galliani ha subito scatenato un vivace dibattito tra i tifosi del Milan. Da un lato, c’è chi vede in lui la figura ideale per riportare la società ai fasti del passato, grazie alla sua profonda conoscenza del mondo del calcio e alla sua abilità nel condurre trattative complesse. Per molti, il suo nome è sinonimo di un periodo di grandi successi e di campioni che hanno scritto la storia del club.

Dall’altro lato, non mancano le voci critiche, che ritengono che il calcio sia cambiato radicalmente e che la figura di Galliani non sia più adatta al Milan moderno. C’è chi teme che un suo ritorno possa significare un passo indietro, e che la società dovrebbe invece puntare su figure più giovani e innovative.

Il Milan ha un bisogno impellente di tornare a essere competitivo ai massimi livelli e la scelta di chi guiderà la società nel prossimo futuro sarà cruciale. Il possibile ritorno di Galliani resta, per ora, solo una suggestione, ma è sufficiente a infiammare la passione dei tifosi e a tenere alta l’attenzione sul futuro del club rossonero.