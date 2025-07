Condividi via email

Galliani Milan, non è assolutamente da scartare l’ipotesi di un suo ritorno: cosa sta succedendo. Le ultimissime notizie

L’idea di rivedere Adriano Galliani al Milan, seppur complessa, non è del tutto da scartare. L’ex amministratore delegato, figura simbolo di quasi trent’anni di successi rossoneri al fianco di Silvio Berlusconi, rappresenta un pezzo di storia del club. Il suo nome evoca un’epoca di trionfi, grandi acquisti e una gestione sportiva che ha portato il Milan sul tetto del mondo.

Attualmente, Galliani è impegnato come amministratore delegato del Monza, club che sotto la sua gestione e quella di Berlusconi ha realizzato una storica scalata dalla Serie C alla Serie A. Questo impegno rende un suo ritorno al Milan estremamente difficile. Ci sono dinamiche, rapporti e strategie in atto al Monza che lo legano saldamente alla sua attuale posizione.

Tuttavia, nel calcio, e soprattutto per figure del calibro di Galliani, nulla è mai definitivamente impossibile. Fattori come un’eventuale evoluzione societaria al Milan, o la necessità di una figura con la sua esperienza e il suo carisma in un momento di particolare transizione, potrebbero riaprire scenari inaspettati. La sua profonda conoscenza del mondo del calcio, le sue relazioni internazionali e la sua abilità negoziale restano un patrimonio inestimabile.

Un suo rientro richiederebbe un’attenta valutazione delle sue mansioni e del suo ruolo all’interno dell’attuale struttura dirigenziale del Milan. Non si tratterebbe di un semplice “ritorno al passato”, ma di un’integrazione in una realtà che, pur essendo il suo “vecchio amore”, è profondamente cambiata. La suggestione rimane forte tra i tifosi che sognano di rivedere un pezzo della gloriosa storia rossonera tornare a Casa Milan.