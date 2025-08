Galliani Milan, spunta l'intreccio con Scaroni: ritorno in rossonero possibile ma... Ultimissime

Galliani Milan, lo storico ex AD può tornare in rossonero ma non occupando la carica di presidente: Paolo Scaroni è infatti intoccabile

In un panorama calcistico in continua evoluzione, le voci e le indiscrezioni si susseguono senza sosta, specialmente quando si parla di un club blasonato come il Milan. Recentemente, si è dibattuto molto sulla possibilità di un cambio ai vertici, con il nome di Adriano Galliani che è circolato per un potenziale ruolo da presidente. Tuttavia, come riportato da Daniele Longo, le speculazioni sono state rapidamente smentite da fonti interne a Casa Milan: la posizione di Paolo Scaroni è assolutamente intoccabile.

Scaroni, attuale presidente del Milan, è divenuto una figura centrale e insostituibile nella visione strategica di RedBird Capital Partners, il fondo proprietario del club. La sua permanenza è motivata non solo dalla sua profonda conoscenza del mondo del calcio e delle sue dinamiche, ma anche e soprattutto dal suo status di “uomo RedBird”. Questo significa che Scaroni non è solo un presidente, ma un manager potente e di esperienza che incarna pienamente la filosofia e gli obiettivi di sviluppo del fondo americano. La sua capacità di navigare le complessità del business calcistico, unita a una comprovata esperienza manageriale, lo rende un asset inestimabile per la proprietà, che non intende minimamente rinunciare alla sua guida.

La decisione di mantenere Scaroni al timone sottolinea la volontà di RedBird di garantire stabilità e continuità alla gestione del Milan. In un periodo di importanti cambiamenti e rinnovamenti all’interno della struttura sportiva, la figura di Scaroni rappresenta un punto fermo essenziale. Questa stabilità è cruciale, specialmente considerando i recenti innesti di figure chiave come Igli Tare e Massimiliano Allegri.

Igli Tare, il nuovo Direttore Sportivo del Milan, porta con sé una vasta esperienza nel scouting e nella costruzione di squadre competitive, maturata negli anni. La sua nomina è un chiaro segnale della volontà del club di rafforzare la propria struttura dirigenziale con professionisti di calibro internazionale. Tare avrà il compito di identificare e acquisire talenti, pianificando con cura le strategie di mercato per costruire una rosa che possa competere ai massimi livelli sia in Italia che in Europa. La sua visione e la sua rete di contatti saranno fondamentali per il futuro del Milan.

Accanto a Tare, l’arrivo di Massimiliano Allegri come nuovo allenatore segna un ritorno significativo per il tecnico livornese, già artefice di successi rossoneri in passato. Allegri porta con sé una profonda conoscenza della Serie A, una comprovata capacità di gestione del gruppo e una mentalità vincente. La sua esperienza e il suo pragmatismo tattico saranno determinanti per plasmare la squadra e riportarla ai vertici. L’accoppiata Tare-Allegri, sotto l’egida di un presidente esperto e fidato come Scaroni, rappresenta un trio di leadership che RedBird ritiene possa garantire un futuro di successi al Milan.

In questo contesto di rinnovamento e consolidamento, la conferma di Scaroni non è solo una scelta di continuità, ma una dichiarazione d’intenti di RedBird. Il fondo americano è fiducioso che, con una governance solida e un management sportivo di alto livello, il Milan possa raggiungere i suoi obiettivi ambiziosi. La visione di lungo termine di RedBird si basa sulla sinergia tra figure di spicco, ciascuna con un ruolo ben definito e cruciale per la crescita del club. La leadership di Scaroni, in particolare, è vista come un elemento chiave per mantenere la rotta e garantire che tutte le nuove iniziative siano allineate agli obiettivi strategici della proprietà.

La strada per il Milan è tracciata: stabilità dirigenziale, competenze sportive di alto profilo e una chiara visione di crescita definita da RedBird. Le prossime stagioni saranno cruciali per vedere i frutti di queste decisioni strategiche, ma una cosa è certa: il futuro del Milan si costruisce su basi solide, con un presidente intoccabile e figure chiave come Tare e Allegri pronte a portare il club verso nuove vette.