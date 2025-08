Galliani Milan, aggiornamenti continui! Ibrahimovic alza il pressing, spuntano le tempistiche e le deleghe. E Allegri…

Galliani Milan, arrivano aggiornamenti continui sul possibile ritorno dell’ex AD: Ibrahimovic alza il pressing. Tutti i dettagli

Un’indiscrezione sta agitando l’ambiente milanista, accendendo la fantasia dei tifosi e alimentando dibattiti tra gli addetti ai lavori: il possibile ritorno di Adriano Galliani al Milan. L’uomo che per 31 anni, al fianco di Silvio Berlusconi, ha rappresentato un’era di trionfi per il club rossonero, potrebbe rientrare in un ruolo chiave, portando con sé la sua straordinaria esperienza e il suo peso politico.

Come riportato dall’edizione odierna di Tuttosport, l’attuale amministratore delegato del Monza, il cui futuro è legato a doppio filo alla cessione imminentedella società da parte di Fininvest al fondo statunitense Beckett Laynes Ventures, starebbe valutando di non abbandonare il mondo del calcio. L’uscita definitiva della holding della famiglia Berlusconi dal settore calcistico non segnerebbe necessariamente la fine del percorso di Galliani, ma potrebbe piuttosto aprirgli nuove, affascinanti prospettive.

A spingere per un suo rientro nel club di via Aldo Rossi ci sarebbe un nome di spicco: Zlatan Ibrahimovic. L’ex attaccante svedese, ora figura centrale e espressione della proprietà RedBird nel club rossonero, starebbe caldeggiando un ruolo di consulente per Galliani. Non è escluso che tale incarico possa arrivare direttamente da Gerry Cardinale, il patron del fondo statunitense che detiene il controllo del Milan. Questo indicherebbe una volontà di RedBird di avvalersi di figure con una profonda conoscenza del calcio italiano e delle sue dinamiche.

Per Galliani si prospetterebbe, in queste che al momento sono solo indiscrezioni, un ruolo che andrebbe ben oltre una semplice consulenza. Si parla, infatti, di una funzione che includerebbe la rappresentanza del Milan in Lega Serie A. Attualmente, questa importante mansione è ricoperta dal presidente Paolo Scaroni. Un ritorno di Galliani in Lega ridarebbe al Milan un peso politico significativo, una questione che è rimasta sempre in auge, soprattutto dopo l’addio di Ivan Gazidis. Nonostante la presenza di Scaroni nel Consiglio di Lega, l’esperienza e la rete di relazioni di Galliani sarebbero senza dubbio un valore aggiunto inestimabile per il club.

Negli ultimi giorni, si sono intensificate le voci riguardo un primo contatto tra Galliani e Cardinale. Addirittura, si è parlato di un incontro a Forte dei Marmi, a bordo dello yacht di Flavio Briatore. Su questo specifico dettaglio non sono arrivate smentite nette, un ulteriore indizio che qualcosa si stia effettivamente muovendo. Sembra che il Milan stia conducendo contatti esplorativi per comprendere il futuro di Galliani una volta che il suo amato Monza non sarà più direttamente gestito da lui per conto di Fininvest.

Le tempistiche per un eventuale ritorno appaiono piuttosto definite: se qualcosa dovrà accadere, sarà a partire da metà settembre. Un’ulteriore variabile da considerare è lo stretto rapporto personale che lega Galliani a Massimiliano Allegri, l’allenatore del Milan. Fu proprio Galliani a portare Allegri a Milanello dal Cagliari nell’estate del 2010, e insieme vinsero subito lo scudetto numero 18. Questa profonda intesa potrebbe facilitare la collaborazione e il reintegro di Galliani nell’organigramma.