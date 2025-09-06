Galliani Milan, tutto apparecchiato per il ritorno! Lui il principale sponsor dell’operazione nostalgia. Il dettaglio non passa inosservato

Galliani Milan, il ritorno è ormai dietro l’angolo: Zlatan Ibrahimovic primo sponsor dello storico AD rossonero. Ultime

Il mondo del calcio è un continuo ritorno al passato, un intreccio di storie e personaggi che tornano a incrociarsi. E mai come in questo caso, la storia si ripete. Secondo quanto riportato da Tuttosport, il ritorno di Adriano Galliani al Milan non è più solo una suggestione, ma una possibilità concreta. Una mossa che potrebbe ridefinire gli equilibri e le ambizioni del club rossonero.

L’idea, pare, non sia nata per caso, ma abbia un forte sostenitore: Zlatan Ibrahimović. L’ex attaccante svedese, che proprio grazie a Galliani e all’agente Mino Raiola sbarcò a Milano nel lontano 2010, vorrebbe ora ricambiare il favore. Ibrahimović è convinto che un uomo della sua esperienza e del suo carisma sia la figura ideale per affiancare il nuovo direttore sportivo Igli Tare e il nuovo allenatore Massimiliano Allegri, per ridare al Milan quella mentalità vincente che sembra essersi persa negli ultimi anni.

Galliani non ha bisogno di presentazioni. Per oltre trent’anni, insieme a Silvio Berlusconi, ha scritto la storia del Milan, portando a casa successi e trofei indimenticabili. La sua figura è indissolubilmente legata a un periodo d’oro, fatto di grandi campioni, acquisti geniali e una gestione che ha saputo imporsi ai massimi livelli in Italia e in Europa. La sua esperienza e la sua conoscenza del mondo del calcio sono un patrimonio inestimabile che il club rossonero non può permettersi di ignorare.

Il ritorno di Galliani, però, non è privo di ostacoli. Attualmente è amministratore delegato del Monza, squadra di proprietà di Fininvest. Il suo ritorno al Milan avverrebbe solo dopo che il Monza sarà ceduto al fondo americano Beckett Layne Ventures. Fino a quel momento, ogni discorso resta in sospeso. Ma l’indiscrezione di Tuttosport ha già scatenato la fantasia dei tifosi, che sognano di rivedere in sella uno degli uomini che ha fatto la fortuna del Milan nel passato.

L’arrivo di Galliani potrebbe rappresentare una svolta decisiva per il Milan. La sua figura di riferimento, la sua capacità di tessere relazioni e di negoziare, potrebbero essere la chiave per riportare il club ai vertici del calcio italiano e internazionale. In un momento di grandi cambiamenti, con l’arrivo di Tare e Allegri, l’esperienza di un dirigente come Galliani potrebbe essere la figura mancante per cementare il nuovo progetto e dare al club una solidità e una visione a lungo termine.