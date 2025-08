Galliani Milan, futuro già segnato? Ecco la situazione e il contatto con Ibrahimovic. Segui gli aggiornamenti sul club rossonero

Il ritorno dell’ex amministratore delegato, figura storica che ha affiancato Silvio Berlusconi per 31 anni vincendo ben 29 trofei, non è un’ipotesi, ma un’operazione già definita. L’accordo di massima sarebbe stato raggiunto in un incontro in Costa Azzurra con Gerry Cardinale, proprietario di RedBird. A spingere per il suo ritorno, scrivono i quotidiani, ci sono anche l’attuale AD rossonero Giorgio Furlani e il Senior Advisor Zlatan Ibrahimovic, a riprova della fiducia che il dirigente riscuote ancora a livello internazionale.

Il ruolo di Galliani sarà quello di Head of Football, una carica che lo renderà il capo del calcio e che non entrerà in conflitto con il presidente Paolo Scaroni, a cui rimarranno i compiti di rappresentanza e la gestione del dossier nuovo stadio.

L’Esperienza che Mancava

La figura di Adriano Galliani è vista come un tassello fondamentale per ridare autorevolezza politica al Diavolo. In questi anni, infatti, il club milanista ha sofferto una perdita di peso in Lega Serie A e Federcalcio, in netto contrasto con la presenza autorevole di Giuseppe Marotta, presidente dell’Inter. Con il suo rientro, la dirigenza si rafforzerebbe in maniera decisa, ritrovando un punto di riferimento che ha il rispetto del panorama calcistico europeo, testimoniato dai recenti inviti ricevuti da Florentino Perez, presidente del Real Madrid, e dalla FIFA.

Un ritorno, quello di Galliani, che potrebbe avere riflessi anche sul campo. L’ex AD è noto per il suo amore per Massimiliano Allegri, il nuovo allenatore del Milan con cui ha sempre mantenuto uno stretto contatto. La sua presenza a Milanello cementerebbe un gruppo già coeso, come suggerito da un aneddoto riportato da Ordine, secondo cui con Galliani in Lega, probabilmente, il gruppo dirigenziale sarebbe più forte.

Le pagine del Corriere dello Sport si chiudono con la certezza di un’era che non si è mai veramente conclusa e che, anzi, è pronta a riaprirsi per dare nuova linfa alla squadra.