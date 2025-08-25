Galliani Milan, Criscitiello invoca il suo nome per risolvere questo problema! Le parole del direttore infiammano il web. Le ultimissime sui rossoneri

Nel suo editoriale per Sportitalia, Michele Criscitiello si è scagliato contro la situazione che sta vivendo San Siro, definendo il clima dello stadio “indecente senza tifo”. Il direttore sottolinea come il Milan debba risolvere, in fretta, la questione della Curva Sud, una problematica che, a suo dire, viene colpevolmente sottovalutata. Per Criscitiello, chi non comprende l’importanza del tifo organizzato non capisce il calcio, e il silenzio assordante dei settori più caldi dello stadio sta già causando un danno enorme alla squadra.

Criscitiello ha lanciato un chiaro messaggio alla dirigenza. La società deve essere trasparente e comunicare apertamente la ragione di questo braccio di ferro. Se il club ha ricevuto direttive specifiche dalla Procura della Repubblica, dovrebbe informare i tifosi, che a quel punto si attenerebbero alle disposizioni, accettando la situazione. Se, invece, il Milan sta cercando di mostrare i muscoli, di ingaggiare una battaglia di potere con la Curva Sud, Criscitiello definisce questa scelta un “inutile autogol”, destinato a far perdere punti preziosi in casa alla squadra di Massimiliano Allegri, come già accaduto contro la Cremonese.

La mancanza di tifo, prosegue il direttore, si ripercuote direttamente sul campo. I calciatori non vogliono giocare in un’atmosfera di silenzio, o peggio ancora, sentire solo il mugugno dei tifosi. Per questo, l’ambiente di San Siro sta diventando sempre più un problema, e per risolverlo, secondo Criscitiello, serve un uomo con l’esperienza e l’autorevolezza di Adriano Galliani, l’unico in grado di trovare la giusta intesa e riportare il vero tifo sugli spalti.