Galliani Milan, conferme sempre più importanti! Un ultimo passaggio prima del ritorno a Milanello

Galliani Milan, arrivano conferme sempre più importanti sul ritorno dello storico AD a Milanello: serve la cessione del Monza

Certi amori, come cantava Antonello Venditti, “fanno dei giri immensi, poi ritornano”, e sembra che questo adagio possa presto trovare una nuova incarnazione nel mondo del calcio. Le voci si fanno sempre più insistenti: l’ex storico dirigente del Milan, Adriano Galliani, è pronto a tornare a casa, a Milanello, dopo oltre sette anni dal suo addio. Un ritorno clamoroso che sta tenendo con il fiato sospeso i tifosi rossoneri e gli addetti ai lavori.

Il Corriere dello Sport, in un articolo che ha fatto molto rumore, ha titolato a chiare lettere: “Galliani pronto a tornare a Milanello“. La notizia, che ha il sapore di un vero e proprio sogno per molti, sembra avere fondamenta solide. Le fonti parlano di un accordo di massima già raggiunto con il patron rossonero Gerry Cardinale e con l’attuale amministratore delegato Giorgio Furlani. Un ricongiungimento che segnerebbe una svolta epocale nella gestione sportiva del club.

Ma cosa blocca il ritorno di questo emblema del Milan? Il nodo cruciale è la cessione del Monza, club che Galliani ha guidato con successo portandolo dalla Serie C alla massima serie. Solo dopo il closing della trattativa per la vendita del Monza, il dirigente potrà ufficialmente riabbracciare il Diavolo. Questa condizione, pur rallentando i tempi, non scalfisce la convinzione che il ritorno di Galliani sia ormai imminente.

L’ingresso di una figura di tale esperienza e carisma si inserirebbe in un contesto di rinnovamento già avviato. Il Milan ha infatti già annunciato importanti cambiamenti nella sua struttura, con l’arrivo di Igli Tare come nuovo direttore sportivo e di Massimiliano Allegri come nuovo allenatore. Un trio di figure esperte e vincenti che potrebbe riportare il Milan ai fasti del passato.

L’eventuale ruolo di Galliani non è ancora definito nei dettagli, ma l’ipotesi più accreditata lo vede come consigliere speciale o in un ruolo di alta dirigenza, un “tutor” per i nuovi arrivati. La sua enorme conoscenza del mondo del calcio, il suo fiuto per gli affari e la sua capacità di tessere relazioni vincenti a livello internazionale sarebbero un valore aggiunto inestimabile.

Il ritorno di Adriano Galliani non è solo un fatto di mercato, ma un segnale forte che il Milan vuole investire sul know-how e sulla tradizione. I tifosi sperano che questa mossa strategica possa essere la chiave per riportare la squadra a lottare per i vertici del calcio italiano. L’attesa è palpabile e il sogno di rivedere il “Condor” nel suo habitat naturale, a Casa Milan, sembra più vicino che mai.