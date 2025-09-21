Galliani Milan, il ritorno è ormai prossimo? La novità sul closing del Monza segna la svolta nel futuro dello storico AD

Galliani Milan, giovedì previsto il closing per la cessione del Monza: si avvicina a grandi passi il ritorno in rossonero dello storico AD

Il mondo del calcio italiano è in fermento. L’attenzione si sposta su Monza, dove il futuro del club brianzolo sembra essere a un punto di svolta. Secondo quanto riportato da Monzanews, testata specializzata sul club biancorosso, il passaggio di proprietà del Monza da Fininvest al fondo americano Beckett Layne Ventures è ormai questione di pochissimi giorni. Dopo mesi di voci, smentite e indiscrezioni, sembra che l’era Berlusconi stia per giungere a una conclusione definitiva. La morte di Silvio Berlusconi nel 2023 ha segnato la fine di un’epoca, e la successiva decisione del figlio Piersilvio di non proseguire l’avventura calcistica ha accelerato il processo di vendita. La scorsa stagione il Monza è tornato in Serie B, e ora si prepara ad affrontare il futuro con una nuova proprietà internazionale.

Il closing dell’operazione, come riporta la fonte, è atteso per giovedì 25 settembre. Una delegazione americana è attesa a Milano per definire gli ultimi dettagli e rendere effettiva la cessione. Questo momento storico per il Monza potrebbe avere ripercussioni significative non solo sul club brianzolo, ma anche sul Milan, la squadra che ha visto Silvio Berlusconi e Adriano Galliani scrivere pagine leggendarie della sua storia. Non è un segreto che il Milan stia seguendo la situazione con estremo interesse. L’ipotesi di un clamoroso ritorno di Adriano Galliani in rossonero si fa sempre più concreta e, per molti, affascinante.

Il Ritorno del Condor: Galliani e il Futuro del Milan

La cessione del Monza potrebbe rappresentare il catalizzatore per il rientro di Galliani al Milan. La sua figura è indissolubilmente legata ai successi del club rossonero, e il suo confronto costante con il mercato e le dinamiche dirigenziali lo rende un profilo di altissimo livello. Con l’attuale direttore sportivo del Milan, Igli Tare, e l’allenatore Massimiliano Allegri, il potenziale inserimento di Galliani potrebbe rivoluzionare gli equilibri e portare nuova esperienza e visione strategica. Un ritorno di Galliani al Milan non sarebbe solo una questione di nostalgia, ma un’operazione che potrebbe dare un boost notevole alla dirigenza, soprattutto in un momento in cui la squadra cerca di tornare ai fasti del passato.

L’imminente passaggio di proprietà del Monza è quindi un evento chiave per il calcio italiano. La delegazione americana potrebbe addirittura assistere alla partita casalinga del Monza contro il Padova all’U-Power Stadium nel prossimo weekend, un segnale della volontà dei nuovi proprietari di immergersi immediatamente nel contesto calcistico italiano. Il futuro del Monza è ora interamente nelle mani di Beckett Layne Ventures, un fondo con sede a New York che promette di portare nuove risorse e una nuova visione al club. E, di pari passo, il futuro del Milan potrebbe essere intimamente legato a questo svolgimento, con il possibile ritorno di un grande protagonista del calcio italiano. L’attesa è palpabile, e gli occhi di tutti gli appassionati di calcio sono puntati su Monza e Milano, in attesa di sviluppi che potrebbero riscrivere la storia recente di entrambi i club.