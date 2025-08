Condividi via email

Galliani Milan, non si placano le voci legate al suo ritorno: incontro con Cardinale e… Tutti i dettagli. Le ultimissime sui rossoneri

Le voci su un possibile ritorno di Adriano Galliani al Milan, inizialmente trattate come semplici indiscrezioni, stanno guadagnando sempre più credibilità. Secondo quanto riportato da diverse fonti, tra cui i colleghi di Tuttomercatoweb.com, l’attuale amministratore delegato del Monza avrebbe incontrato Gerry Cardinale, proprietario del club rossonero.

Galliani, che per ben 31 anni è stato una figura centrale nella dirigenza del Milan, ricoprendo il ruolo di amministratore delegato, potrebbe tornare in una veste differente. Le prime indiscrezioni escludono un suo coinvolgimento diretto nell’area sportiva, che rimarrebbe di competenza dell’attuale management. Si parla invece di un ruolo più istituzionale, di rappresentanza e talvolta operativo, dove la sua vasta esperienza e la sua fitta rete di contatti sarebbero un valore aggiunto.

L’incontro tra Galliani e Cardinale, se confermato, segnerebbe un passo significativo verso il riavvicinamento di una delle figure storiche del Milan. Il suo ritorno potrebbe fornire al club una guida esperta nella gestione dei rapporti con le federazioni e le istituzioni calcistiche, nazionali e internazionali, un campo in cui Galliani ha sempre dimostrato grande competenza.

Per i tifosi rossoneri, l’idea di rivedere Galliani a Milanello suscita emozioni contrastanti: c’è chi lo vede come un ritorno al passato glorioso e chi preferisce un approccio più moderno e distaccato. Tuttavia, la sua esperienza e la sua conoscenza del mondo del calcio potrebbero essere preziose per il club, combinando la sua tradizione vincente con le nuove ambizioni della proprietà americana.