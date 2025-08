Galliani Milan, il dirigente del Monza Burdisso fa chiarezza fa chiarezza in diretta: l’annuncio sul suo possibile ritorno. Le ultimissime

Le voci su un possibile ritorno di Adriano Galliani al Milan continuano a circolare con insistenza, alimentate anche dalle recenti dichiarazioni di chi gli è vicino. A gettare benzina sul fuoco delle speculazioni è stato Nicolas Burdisso, dirigente del Monza, che ha commentato il rapporto con l’attuale amministratore delegato del suo club, ex storico dirigente rossonero. Le sue parole, riportate in un’intervista, hanno la classica ambiguità che lascia intendere molto senza confermare nulla.

“Parlo spesso con Galliani, sul Milan non posso dire nulla. Stiamo lavorando molto bene assieme, è l’unica cosa che posso dire,” ha affermato Burdisso. Una frase che, lungi dallo smentire le indiscrezioni, le ha rese ancora più concrete. Il silenzio sul Milan e la sottolineatura della perfetta intesa professionale tra i due, rendono la situazione intrigante. Se Galliani sta lavorando così bene con Burdisso al Monza, l’idea che un sodalizio del genere possa essere replicato in una realtà più ambiziosa come quella rossonera non è un’ipotesi del tutto peregrina.

Il legame tra Galliani e il mondo Milan è indissolubile, e in un momento di grandi cambiamenti, come quello che sta vivendo il club, l’esperienza e la rete di contatti del dirigente sono un patrimonio inestimabile. Le parole di Burdisso non fanno che aumentare la sensazione che qualcosa stia effettivamente bollendo in pentola. Per ora, resta solo un’ipotesi, ma il fatto che non venga smentita con forza è un segnale che non può passare inosservato.