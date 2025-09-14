Galliani Milan, avvistato l’ex dirigente rossonero al fianco di Furlani: presenza casuale? Ultimissime notizie sui rossoneri

Nel pre-partita di Milan-Bologna, i riflettori di San Siro si sono accesi su una scena che ha subito fatto sognare i tifosi più nostalgici. Sui maxischermi dello stadio, poco prima del fischio d’inizio, è apparso Adriano Galliani, storico amministratore delegato del Milan, in un fitto colloquio con l’attuale AD rossonero, Giorgio Furlani. Un’immagine che non è passata inosservata e che ha alimentato immediatamente le voci e le speranze di un suo possibile, clamoroso, ritorno.

Le recenti indiscrezioni di mercato e le dichiarazioni di Tare, il DS del Milan, avevano già fatto intuire un desiderio da parte della dirigenza di inserire una figura di grande esperienza e carisma nella struttura societaria. E chi meglio di Galliani, l’artefice dei successi dell’era Berlusconi, potrebbe incarnare questo ruolo? La sua presenza a San Siro e il dialogo con Furlani sembrano confermare che il filo tra l’ex dirigente e il mondo rossonero non si è mai spezzato del tutto.

L’idea di un ritorno di Galliani non è solo un’ipotesi romantica, ma potrebbe rappresentare un passo strategico per il Milan. In un’epoca in cui il calcio è sempre più basato su dinamiche finanziarie e trattative complesse, l’esperienza di un dirigente come Galliani sarebbe un valore aggiunto inestimabile. La sua abilità nel gestire il mercato, nel tessere rapporti con i club e nel concludere affari, lo rende una figura unica e insostituibile.

Il colloquio tra i due dirigenti potrebbe essere stato un semplice incontro di cortesia, ma il tempismo e la visibilità della scena hanno acceso le fantasie di molti. In un momento in cui la squadra, guidata da Massimiliano Allegri, cerca di ritrovare la sua identità e di consolidare la propria posizione in campionato, l’inserimento di una figura come quella di Galliani potrebbe rappresentare la spinta decisiva per il salto di qualità. La sua vicinanza al club è un segnale importante, un’indicazione che il Milan non vuole lasciare nulla di intentato per tornare ai vertici del calcio italiano ed europeo. Il futuro della società, in attesa di conferme ufficiali, sembra più che mai legato al suo glorioso passato.