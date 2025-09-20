Galliani Milan, anche Massimiliano Allegri sta spingendo per il suo ritorno: alla base c’è questa richiesta. Le ultimissime sui rossoneri

Secondo quanto riportato da Tuttosport, il possibile ritorno di Adriano Galliani al Milan non è soltanto una mossa voluta dalla proprietà RedBird e sponsorizzata da Zlatan Ibrahimovic, ma trova un’ulteriore spinta e solidità nel forte legame che l’ex amministratore delegato ha con l’allenatore Massimiliano Allegri.

Il rapporto tra i due, nato durante il primo mandato di Allegri sulla panchina rossonera (dall’estate 2010 al gennaio 2014), è sempre stato caratterizzato da una profonda stima reciproca e da un’intesa professionale e umana che è andata oltre la semplice collaborazione. Galliani, da sempre un grande estimatore delle doti tecniche e umane di Allegri, lo ha sempre difeso e sostenuto nei momenti più difficili, considerandolo una figura chiave per i successi ottenuti, tra cui l’ultimo Scudetto del 2011. L’articolo sottolinea che Allegri è una delle “figure a lui molto care” che sta attendendo il suo ritorno.

Questa connessione non è un dettaglio secondario, ma un fattore determinante nella nuova architettura che il Milan sta costruendo. La proprietà americana, con il probabile inserimento di Galliani in un ruolo di superconsulente o “head of football”, sembra voler ripristinare quel sodalizio vincente che ha caratterizzato un’era di successi del club. La possibilità di vedere Galliani e Allegri lavorare di nuovo a stretto contatto, con l’obiettivo comune di riportare il Milan ai vertici, rappresenta un segnale forte e chiaro per l’ambiente e per la squadra.

La presenza di un dirigente come Galliani, che conosce perfettamente le dinamiche dello spogliatoio e ha un rapporto consolidato con il tecnico, potrebbe fornire ad Allegri il supporto e la serenità necessari per operare al meglio. In un calcio sempre più veloce e complesso, l’intesa tra la dirigenza e l’allenatore è un elemento cruciale, e il ritorno di Galliani sarebbe un modo per consolidare questo legame, fornendo al Milan una figura di riferimento per la gestione e la politica sportiva, affiancata al carisma e alle competenze di Massimiliano Allegri.