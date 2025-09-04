Galliani Milan, le ultime sul suo ritorno in rossonero! Tempistiche più lunghe per questo motivo

Galliani Milan, può complicarsi il ritorno in rossonero di Adriano Galliani: tra il closing del Monza e alcune discussioni interne, cosa sta succedendo

Il calciomercato continua a regalare colpi di scena e, tra le tante indiscrezioni, una in particolare sta agitando l’ambiente rossonero: il possibile, clamoroso ritorno di Adriano Galliani al Milan. L’indiscrezione, lanciata dal giornalista sportivo Nicolò Schira, ha acceso il dibattito tra i tifosi e gli addetti ai lavori, ma le trattative sembrano più complicate del previsto.

Secondo quanto riportato da Schira, Galliani potrebbe non lasciare il Monza così facilmente. La situazione è legata a un rallentamento nel closing della società brianzola, un fattore che tiene in bilico il futuro del dirigente. Nonostante questo, l’interesse del Milan è concreto e documentato. La corte a Galliani, infatti, sarebbe partita direttamente da Gerry Cardinale e Zlatan Ibrahimović, figure centrali nella nuova gestione rossonera. A testimonianza di questo forte interesse, Schira rivela un incontro avvenuto a giugno a Saint Tropez tra le parti, un segnale inequivocabile della volontà di RedBird di riportare l’uomo che ha fatto la storia del club.

Il ruolo che sarebbe stato prospettato a Galliani è di grande prestigio: quello di Vice Presidente. Una posizione che gli permetterebbe di affiancare la dirigenza attuale, guidata da figure come il neo-direttore sportivo Igli Tare e il nuovo allenatore Massimiliano Allegri, inseriti di recente per dare una svolta al progetto tecnico. La coppia Tare-Allegri ha il compito di ridare lustro a una squadra che ha bisogno di ritrovare la sua identità vincente, e l’esperienza di Galliani potrebbe essere un valore aggiunto inestimabile.

Tuttavia, il percorso non è privo di ostacoli. La rielaborazione delle indiscrezioni di Schira evidenzia una spaccatura interna al Milan. Non tutti, infatti, sarebbero favorevoli al ritorno del “Condor”. Le ragioni di questa opposizione non sono chiare, ma potrebbero essere legate a dinamiche interne, alla volontà di dare spazio a nuove figure o semplicemente a visioni differenti sul futuro del club. Questa divergenza di opinioni rende la situazione complessa e il possibile ritorno di Galliani non è affatto scontato. Il dirigente, dal canto suo, valuta attentamente le opzioni. Il Monza rappresenta per lui un progetto a cui è profondamente legato, un luogo dove ha costruito successi recenti, e l’idea di lasciarlo è tutt’altro che semplice.

La presenza di Tare e Allegri rende il quadro ancora più interessante. Il primo, con la sua esperienza da dirigente, avrà il compito di guidare il mercato, mentre il secondo, tornato sulla panchina rossonera, è chiamato a riportare il Milan ai vertici del calcio italiano e internazionale. L’eventuale aggiunta di Galliani a questo assetto, seppur in un ruolo dirigenziale, potrebbe modificare gli equilibri e le strategie.