Galliani: «Il rigore dato alla Juve? Ben più grave il gol non dato a Muntari»

Galliani ha parlato della gara pareggiata dal Milan contro la Juventus e del rigore fischiato ai bianconeri nei minuti finali

«Il mio cuore continua ad essere oltre che del Monza anche del Milan perché non posso dimenticarlo. Capisco che il vostro interesse sia sapere la mia opinione. Il rigore dato alla Juve grave come il gol di Muntari? No, ora non esageriamo. Un rigore dato ci può stare, il gol di Muntari è qualcosa di ben più grave».