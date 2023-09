Galliani: «Sport nella costituzione? Ecco il mio pensiero»

Adriano Galliani ha commentato così l’ingresso dello sport nella Costituzione. Ecco le parole dell’AD del Monza

Le parole diAdriano Galliani sull’ingresso dello sport nella Costituzione. Ecco cosa ha detto, l’ex Milan e attuale AD del Monza:

«Un passo avanti in tema di civiltà. Lo sport entra nella Costituzione italiana e questo è un fatto non solo di principio, ma rappresenta un passo avanti in tema di civiltà. Questo vuol dire riconoscere i milioni di italiani e di italiane che praticano attività fisica a vario titolo. Inserire il ruolo imprescindibile dello sport nella Carta è fondamentale, perché parliamo di stile e qualità della vita, sviluppo della propria personalità e mezzo di espressione. Vivo all’interno di questo mondo da sempre e io stesso, da senatore, firmai un disegno di legge che andava in questa direzione. Spero che con questa scelta epocale il nostro Paese possa garantire ancora di più il diritto a svolgere attività motoria e di poterla fare in luoghi sicuri, garantendo soprattutto ai più piccoli una vera cultura sportiva»