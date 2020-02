Galliani a Tiki Taka: «Inelegante attaccare una proprietà appena arrivata»

Ha detto la sua, sul fatto che il Milan per tornare in alto dovrebbe cambiare proprietà, Adriano Galliani, ex ad del Milan

Nella serata di ieri, nello show TikiTaka condotto da PierLuigi Pardo era presente l’ex amministratore delegato del Milan Adriano Galliani che è intervenuto su alcuni fatti accaduti negli ultimi anni in Serie A, ma soprattutto al Milan. Tra i tanti argomenti è intervenuto sul fatto che il Milan per tornare in alto dovrebbe cambiare proprietà. Ecco le sue dichiarazioni:

«Una delle cose che mi dà più fastidio è quando si critica chi arriva dopo la cessione di un club. È inelegante, io sono un tifoso pazzo del Milan, voglio solo tifare e non darò nessun consiglio a due amici come Paolo e Zvone. Lasciamo a loro l’onore e l’onere di gestire questo Milan. Non guarderò il derby a San Siro perché domenica pomeriggio sarò a Siena per la partita del Monza e poi lo guarderò in treno sul telefono.»