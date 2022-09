Galli su Tonali: «E’ un giocatore che ha fatto la gavetta e ora è un uomo simbolo». Le parole dell’ex calciatore rossonero

Giovanni Galli ha parlato ai microfoni del canale youtube di Carlo Pellegatti di Sandro Tonali. Ecco le parole dell’ex calciatore del Milan:

«Oggi vedo in Tonali un uomo simbolo. È un giocatore che ha fatto la gavetta, ha superato dei grandi ostacoli sempre in silenzio. Quando diventi leader silenzioso in una squadra è perché lavori e diventi esempio per tutti gli altri. Credo che lui sia il calciatore che possa identificare lo spirito del Milan».