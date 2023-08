Galli si sbilancia: «Li vedo davanti a tutti per lo scudetto». Le parole dell’ex calciatore rossonero sulla stagione che sta per iniziare

Filippo Galli ha parlato ai microfoni della Gazzetta dello Sport del mercato del Milan e non solo. Ecco le parole dell’ex rossonero:

PAROLE – «Per lo scudetto vedo ancora il Napoli davanti a tutti, ma il Milan è senz’altro tra le squadre che giocheranno per titolo, alla pari con Inter e Juventus che sono forti, ma non ancora complete. Trovo che la società si sia mossa bene sul mercato, andando a rinforzare la rosa dove c’era più urgenza di intervenire. Gli acquisti mi piacciono, su tutti Pulisic e Reijnders, in attesa di vedere il miglior Chukwueze: lui e Leao sulle fasce possono essere devastanti».