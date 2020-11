Galli: «Meret è il portiere più forte d’Italia tecnicamente»

Giovanni Galli dice la sua su Gianluigi Donnarumma, portiere rossonero, e Meret del Napoli, ammettendo che…

Giovanni Galli ha rilasciato una lunga intervista ai microfoni del Corriere dello Sport, toccando vari temi, uno su tutti Gianluigi Donnarumma e Meret:

«Sono completamente diversi: secondo me, Meret è il portiere più forte d’Italia tecnicamente, ma dovrebbe fare il salto e crescere in personalità, cosa che Donnarumma, invece, ha in dote. Gigio ha grande fisicità e imponenza, ma anche carattere e freddezza: in campo la vedi, la trasmette. Per dirla in napoletano, Meret deve acquisire un po’ di cazzimma».