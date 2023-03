Galli: «Ecco cosa può aiutare Leao». Le parole dell’ex difensore rossonero sul nuovo cambio modulo che potrebbe aiutare il portoghese

Filippo Galli ha parlato ai microfoni di Sportmediaset di Rafael Leao. Ecco le parole dell’ex calciatore rossonero:

«Il cambio di modulo? Può aiutare Leao. Nel corso della partita troverà dei momenti in cui imporre il proprio gioco e cercare di mettere in difficoltà la retroguardia del Napoli. Se il Milan saprà resistere all’avvio degli azzurri, nel corso della gara avrà modo di far vedere anche le sue qualità»