Galeone bacchetta il Milan: «Grave errore non aver firmato Max Allegri già in questa circostanza!»

Galeone bacchetta il Milan: «Grave errore non aver firmato Max Allegri già in questa circostanza!». Le ultimissime sui rossoneri

Non è la prima volta che Giovanni Galeone dice la sua sul mondo Milan, ma queste dichiarazioni sono state un colpo a sorpresa. In un’intervista a Repubblica – Edizione di Bologna, il noto allenatore, e mentore di Massimiliano Allegri, ha dichiarato senza mezzi termini di essersi aspettato il ritorno del suo pupillo sulla panchina del Milan già la scorsa estate, quando la dirigenza, dopo l’addio di Stefano Pioli, era alla ricerca di un nuovo tecnico.

“Mi aspettavo lo prendessero già dopo Fonseca, bell’errore non farlo”, ha affermato Galeone, sottolineando il proprio dissenso per la scelta caduta, in quel momento, su un altro profilo. Le sue parole, dunque, suonano come una conferma della stima incondizionata che nutre nei confronti del suo allievo, visto come la soluzione ideale per riportare il Milan ai vertici.

Le dichiarazioni di Galeone alimentano il dibattito sul ritorno di Allegri, che ha già diviso la tifoseria e gli addetti ai lavori. Se da un lato c’è chi lo vede come l’uomo giusto per rilanciare la squadra, forte della sua esperienza e della sua capacità di gestione dei gruppi, dall’altro non mancano le critiche, legate soprattutto a un gioco ritenuto, da alcuni, poco propositivo e non al passo con i tempi.

In questo contesto, il parere di una figura autorevole come quella di Galeone assume un peso specifico. Il suo sostegno pubblico ad Allegri rafforza la posizione del tecnico, e sottolinea una fiducia che va oltre i risultati del campo. Sarà la stagione, e i risultati che verranno, a dire se Galeone aveva ragione, e se la scelta di riportare Max Allegri sulla panchina del Milan sia stata la mossa vincente per il futuro del club.

Come ha ribadito Galeone, Allegri è un uomo di campo, e se lavora nel modo che sa fare, allora può fare la storia.

