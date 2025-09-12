Galeone: «Il Milan doveva prendere Max già in quel momento»

Galeone intervistato da La Repubblica ha svelato un retroscena su quello che poteva essere un precedente passaggio di Allegri al Milan

«Il Milan doveva prendere Max già dopo l’esonero di Fonseca: che errore hanno fatto! Allegri ha detto no al PSG; perché considera la Ligue1 il campionato scapoli ammogliati…», queste le parole di Giovanni Galeone a La Repubblica.

Le voci di mercato e le analisi post-stagionali non si fermano mai, e un’opinione di peso arriva da Giovanni Galeone, l’ex allenatore e mentore di Massimiliano Allegri, il tecnico livornese vincitore di numerosi scudetti con la Juventus e una volta alla guida proprio del Diavolo. Secondo Galeone, il Milan avrebbe dovuto agire con prontezza dopo l’esonero di Paulo Fonseca, l’allenatore portoghese che ha appena lasciato la panchina del club, per riportare immediatamente Allegri a Milanello.

La visione di Galeone e il passato di Allegri

Galeone ha sempre avuto un rapporto speciale con Allegri e non ha mai esitato a esprimere il suo parere sul futuro del suo “allievo”. La sua convinzione è che Allegri, con la sua esperienza e il suo pragmatismo, avrebbe rappresentato la scelta ideale per rilanciare le ambizioni del Milan. Scelta presa poi a giugno per riprendere la stagione.

Il rifiuto al PSG e la scelta di Allegri

Galeone ha anche rivelato un retroscena di mercato che aggiunge un ulteriore tassello al quadro. Sempre secondo il suo racconto, Allegri avrebbe rifiutato una proposta molto allettante dal Paris Saint-Germain, il club parigino noto per la sua potenza economica e per la sua costante ricerca di successi in campo europeo. Questa decisione di Allegri, se confermata, dimostra il suo desiderio di restare in Italia che si è concretizzato poi con il ritorno al Diavolo.