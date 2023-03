Galderisi su De Ketelaere: «Lo stiamo aspettando. Ha bisogna di fiducia, autostima». Le parole dell’ex calciatore

Giuseppe Galderisi ha parlato ai microfoni di TMW di Charles De Ketelaere in vista del match di questa sera tra Milan e Fiorentina. Ecco le parole dell’ex calciatore:

«Lo stiamo aspettando. Ha bisogno di fiducia, autostima, ci vuole un gol, qualcosa che gli dia fiducia. Ci sono passaggi in un percorso dove fai fatica in tutto. Non è la partita migliore per lui per farlo, ma deve cercare di sbloccarsi, deve venire fuori la capacità di saper gestire il momento ed esaltarsi»