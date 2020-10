MN24 – Gabriele Capanni verso il Cesena: i dettagli FOTO

Gabriele Capanni, ala sinistra classe 2000 del Milan, è vicino al prestito al Cesena: sarebbe la sua seconda esperienza in C

(dal nostro inviato da Casa Milan) – Gabriele Capanni è in sede per definire la propria cessione al Cesena. Secondo quanto riportato da Tuttomercatoweb, i romagnoli starebbero per chiudere l’acquisto dal Milan con la formula del prestito secco.

Capanni è un ala sinistra classe 2000, nella passata stagione in prestito al Catania, non utilizzato come fuori quota da Federico Giunti nella Primavera del Milan. Per il prodotto del settore giovanile rossonero è vicina la cessione in Serie C al Cesena.