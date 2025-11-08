Gabbia a Sky: «Molto delusi per aver buttato due punti e sappiamo che non sono i primi della stagione. Sui problemi con le piccole...»

Gabbia, difensore del Milan, ha commentato con amarezza il pareggio ottenuto sul campo del Parma: le sue dichiarazioni

Al termine di Parma-Milan, match andato in scena allo Stadio Ennio Tardini, ai microfoni di Sky Sport è intervenuto Matteo Gabbia, difensore rossonero. Queste le sue parole:

DELUSIONE PER IL PAREGGIO – «Siamo delusi perchè abbiamo buttato via due punti. E siamo consapevoli che non sono i primi in questa stagione. Dobbiamo cercare di lavorare ed essere più attenti quando prepariamo queste partite. Dobbiamo cercare di fare qualcosa in più».

PROBLEMI CON LE PICCOLE – «La risposta ce la dirà al mister. E’ spesso una questione di attenzione, dobbiamo giocare con più attenzione».

RIMONTA SUBITA – «Il mister ci ha detto che dobbiamo rimanere sempre uniti. Ci siamo riusciti contro squadre importanti, meno con le piccole. Dobbiamo imparare da queste serata, ma dobbiamo farlo in fretta perchè non possiamo buttare via altri punti».