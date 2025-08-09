Gabbia a Sky: «Allegri ha costruito un ambiente molto positivo, siamo contenti. Su Ricci e Modric...»

Gabbia, difensore del Milan, ha parlato al termine dell’amichevole pareggiata 1-1 contro il Leeds in amichevole: le dichiarazioni

Le parole del difensore rossonero Matteo Gabbia ai microfoni di Sky Sport al termine dell’amichevole Leeds-Milan 1-1 non lasciano spazio a dubbi: il Milan sta costruendo con determinazione le basi per una stagione da protagonista. Nonostante il pareggio in terra inglese, l’atmosfera in casa rossonera è di grande fiducia e spirito di sacrificio, elementi fondamentali per affrontare le sfide che attendono il club.

BILANCIO DEL PRE-CAMPIONATO – «Siamo contenti. La stagione vera non è ancora iniziata, ma la preparazione è stata fatta con molta attenzione, cura dei dettagli e massima disponibilità. L’ambiente a 360 gradi è molto positivo, siamo pronti per iniziare con grande voglia di rivalsa dopo un anno per noi negativo».

ALLEGRI – «Non devo dire io quanto è bravo il mister, si sta trovando bene con il gruppo. Ci piace il suo staff ed il modo che hanno di approcciarsi nei nostri confronti: fiducia e serietà fuori e dentro il campo, anche con leggerezza e possibilità di scherzare. Abbiamo la possibilità di fare una bella annata».

RICCI E MODRIC – «Sicuramente sono ragazzi che hanno in comune l’intelligenza nei comportamenti e nelle scelte di vita. Persone così non fanno fatica ad integrarsi, ti danno energia, stimoli e voglia di migliorare. Siamo felici di averli con noi, è bello allenarsi con un gruppo così: ora che le partite ufficiali iniziano sta a noi dimostrarlo sul campo».