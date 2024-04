Gabbia alla RAI: «Abbiamo un’altra partita per ribaltare il risultato. Preferisco vedere il bicchiere mezzo pieno». Le parole del difensore rossonero

Matteo Gabbia ai microfoni RAI dopo Milan Roma:

REAZIONE – «Dobbiamo essere focalizzati sul fatto che è fine primo tempo e che abbiamo un’altra partita per ribaltare il risultato. Metteremo in campo tutto noi stessi per riuscirci»

ROMA – «Quello che farà la Roma non lo so, prepareremo la nostra partita da lunedì. Ora dobbiamo switchare sul campionato dove avremo una partita importante contro il Sassuolo. E poi vedremo, da lunedì ci prepareremo nel miglior modo possibile per il ritorno»

COSA NON HA FUNZIONATO – «Non credo sia mancato sicuramente il massimo impegno e la massima concentrazione. Abbiamo messo in campo tante cose, preferisco vedere il bicchiere mezzo pieno. Certo, la prossima settimana dovremo fare molto di più e lo sappiamo».