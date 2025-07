Gabbia esalta l’arrivo di Modric al Milan e rilancia le ambizioni rossonere: le prime sensazioni dalla tournee

Gabbia, difensore centrale del Milan, ha esaltato l’arrivo di Luka Modric in rossonero: dichiarazioni al miele per il croato

Il Milan si prepara a una stagione di riscatto e le prime indicazioni dalla tournée estiva sembrano infondere fiducia. A confermarlo è stato Matteo Gabbia, difensore rossonero, che questa mattina ha concesso un’intervista esclusiva ai taccuini della Gazzetta dello Sport. Le sue parole hanno toccato diversi temi cruciali, dall’emozione di accogliere un Pallone d’Oro come Luka Modric al nuovo corso tecnico sotto la guida di Massimiliano Allegri, senza tralasciare le ambizioni stagionali di un club desideroso di voltare pagina dopo l’ottavo posto della passata stagione.

L’argomento più caldo, e quello su cui Gabbia si è soffermato con maggiore entusiasmo, è stato senza dubbio l’imminente arrivo di Luka Modric. Il centrocampista croato, la cui notizia del trasferimento al Milan ha infiammato il calciomercato, è atteso come un vero e proprio colpo di scena per il campionato italiano. “Avere Luka in squadra è fantastico. Giocare con un Pallone d’oro e un campione del suo calibro è un qualcosa che non succede a tutti. Siamo vogliosi di imparare da lui e lo accoglieremo nel miglior modo possibile per consentirgli di essere un elemento fondamentale in campo e nello spogliatoio”, ha dichiarato un entusiasta Gabbia. Le parole del difensore sottolineano non solo l’indiscutibile valore tecnico di Modric, ma anche la sua importanza come mentore per una rosa giovane e ambiziosa. L’esperienza e la visione di gioco del croato potranno essere un catalizzatore per la crescita di talenti come lo stesso Gabbia e altri giovani promettenti del vivaio rossonero.

L’intervista ha offerto anche un primo sguardo sulle sensazioni raccolte in queste prime due uscite della tournée. Sebbene Gabbia non sia sceso nei dettagli specifici delle partite, il suo tono generale lascia trasparire un’atmosfera di rinnovato impegno e concentrazione. Il Milan, dopo una stagione al di sotto delle aspettative, ha tutta l’intenzione di ritrovare la propria identità e ripartire con il piede giusto. Un ruolo chiave in questa rinascita sarà ricoperto da Massimiliano Allegri, il nuovo allenatore che torna a sedere sulla panchina rossonera. La sua esperienza e la sua conoscenza dell’ambiente Milan saranno cruciali per plasmare una squadra in grado di competere ad alti livelli. Il ritorno di Allegri, insieme all’arrivo del nuovo DS Tare, segna l’inizio di un nuovo ciclo tecnico e gestionale che si spera possa riportare il Diavolo ai fasti di un tempo.

Infine, Gabbia non ha esitato a fissare gli obiettivi stagionali per il Diavolo. Dopo l’ottavo posto che ha deluso le aspettative di tutti, l’imperativo è la rivalsa. Sebbene non sia stata menzionata esplicitamente la lotta per lo scudetto, è chiaro che il Milan punterà a ritrovare una posizione di prestigio in campionato e a fare strada nelle competizioni europee. L’arrivo di Modric, unito alla visione di Allegri e al lavoro di Tare sul mercato, suggerisce che il club è determinato a costruire una squadra competitiva e in grado di lottare per i massimi traguardi. La preparazione estiva, come sottolineato da Gabbia, sarà fondamentale per cementare il gruppo e assimilare le nuove tattiche del mister. La sinergia tra i nuovi acquisti, i giocatori esperti e i giovani talenti sarà la chiave per il successo. I tifosi rossoneri possono quindi guardare con rinnovato ottimismo alla prossima stagione, forti delle parole di un Matteo Gabbia convinto e determinato a dare il massimo per la maglia del Milan.

L’INTERVISTA DI GABBIA ALLA GAZZETTA DELLO SPORT