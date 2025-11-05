Gabbia, muro e leader del Milan: l’unico sempre in campo in Serie A. Il dato sul minutaggio del difensore non mente

Gabbia leader e muro del Milan di Allegri: il difensore ha giocato tutte le partite in Serie A dall’inizio di stagione. Il dato

Matteo Gabbia sta vivendo un momento d’oro, beneficiando della “svolta Allegri” che ha innalzato il rendimento di tutta la difesa. L’italiano, così come anche i suoi compagni di reparto Fikayo Tomori e Strahinja Pavlovic, ha alzato notevolmente le sue prestazioni rispetto allo scorso anno.

Un dato in particolare, riportato da La Gazzetta dello Sport, sottolinea la sua ritrovata centralità nel progetto rossonero.

Minutaggio incredibile

Matteo Gabbia ha collezionato finora 900 minuti in Serie A, equivalenti a tutte le prime dieci giornate. Il difensore italiano è stato schierato sempre titolare da Massimiliano Allegri e, soprattutto, non è mai stato sostituito.

Questo lo rende l’unico giocatore dell’intera rosa milanista ad essere rimasto sempre in campo in campionato. Alle sue spalle, in questa speciale classifica di continuità, c’è il centrocampista Modric con 975 minuti (che ha giocato anche in altre competizioni, ndr).

La scelta di Allegri di affidarsi costantemente a Gabbia è un chiaro segnale della fiducia che il tecnico ripone nelle sue qualità difensive e nella sua solidità, un elemento cruciale per la retroguardia che sta portando il Milan a subire pochissimi gol (solo sette in dieci partite). La continuità di Gabbia è la perfetta incarnazione della ritrovata stabilità difensiva rossonera.