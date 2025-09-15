Gabbia a Milan Tv: «Modric è un campione e lo ha dimostrato anche contro il Bologna. Ecco cosa ci sta chiedendo Allegri»

Gabbia, difensore del Milan, ha commentato ai canali ufficiali del club rossonero la vittoria contro il Bologna: le sue dichiarazioni

La terza giornata di Serie A si è conclusa con un prezioso successo per 1-0 del Milan contro un Bologna mai domo. Un risultato fondamentale, che porta i rossoneri a 6 punti e consolida il lavoro svolto dal nuovo allenatore, Massimiliano Allegri, e dal nuovo direttore sportivo, Igli Tare. Al termine del match, il difensore rossonero Matteo Gabbia ha rilasciato alcune dichiarazioni esclusive a Milan TV, sottolineando lo spirito di squadra e il grande sacrificio che hanno permesso di conquistare i tre punti.

Una delle prime domande ha riguardato il suo abbraccio a Luka Modric a fine partita, un gesto che ha catturato l’attenzione di molti tifosi. Gabbia ha risposto con grande umiltà, estendendo il merito a tutto il gruppo:

“Sono contento per Luka, anche stasera ha dimostrato il campione che è. Ma stasera ho abbracciato tutti perché tutti si sono sacrificati per portare a casa la vittoria. Dobbiamo continuare con questa voglia e con questa fiducia“.

Le parole di Gabbia mettono in luce un aspetto cruciale del nuovo corso del Milan di Allegri: la compattezza e la collaborazione tra tutti i reparti. Un concetto che è stato ribadito anche nella successiva domanda, che ha toccato proprio la solidità dimostrata in campo.

“Il mister sta lavorando molto su questo, vuole che restiamo uniti sempre. Loro [il Bologna] sono una bella squadra, pressano tanto, ma noi siamo stati bravi, ci siamo aiutati tutti. Speriamo in un futuro positivo“.

Questa unità non è solo una parola, ma si traduce in un lavoro costante e meticoloso che sta dando i suoi frutti. La fase difensiva, in particolare, sembra aver trovato una nuova dimensione, come confermato dallo stesso Gabbia, che ha voluto condividere il merito con l’intera squadra, includendo anche Gimenez.

“Il fatto di non subire gol è merito di tutti, a partire da Gimenez che oggi ci ha dato una grande mano. Il mister lavora bene su entrambi le fasi. Questa deve essere la normalità per una squadra come il Milan“.

Le dichiarazioni del difensore sono una chiara testimonianza dell’atmosfera che si respira nello spogliatoio. Il Milan sta costruendo le sue fortune non solo sul talento dei singoli, ma su una mentalità vincente che vede tutti remare nella stessa direzione. Il lavoro quotidiano svolto a Milanello da Allegri e dal suo staff, con il supporto strategico di Tare, sta plasmando una squadra solida, compatta e determinata.

Questo successo contro il Bologna è solo l’ultimo tassello di un inizio di stagione che fa ben sperare i tifosi rossoneri. L’obiettivo, come ribadito da Gabbia, è mantenere questa voglia e questa fiducia per un “futuro positivo”. Un futuro che, se il buongiorno si vede dal mattino, si preannuncia ricco di successi per la squadra di Allegri e Tare. Il cammino è ancora lungo, ma la strada intrapresa sembra essere quella giusta.

Fonte: Milan TV