Gabbia a Milan TV: «Voglio un bene dell’anima a Bartesaghi, felicissimo per la Nazionale. Abbiamo un grande dispiacere». Le ultimissime

Nonostante il rammarico per i due punti persi allo Stadium, in casa Milan si guarda avanti con fiducia. A fare il punto della situazione dopo lo 0-0 contro la Juventus è stato il difensore Matteo Gabbia, intervenuto ai microfoni di Milan TV. Il centrale ha messo in luce sia le note positive che quelle su cui la squadra guidata da Massimiliano Allegri deve insistere.

“C’è sicuramente dispiacere perché ovviamente volevamo la vittoria,” ha ammesso Gabbia. “Abbiamo creato diverse occasioni per poterla raggiungere, però questo non è successo. Ci sono cose positive che dobbiamo tenere, prendere e continuare a fare, e altre in cui dobbiamo migliorare.”

Il difensore, che sotto la gestione tecnica di Allegri e con il supporto del DS Igli Tare sta trovando spazio e continuità, ha espresso la sua fiducia nel gruppo e nello staff: “Abbiamo tutte le carte in regola per farlo: uno staff preparato, un ottimo mister, dei giocatori che mettono il 100% in settimana per migliorare. Tenendo questo atteggiamento e questa positività negli allenamenti, penso che il futuro sia positivo per noi”.

Un capitolo a parte è dedicato alla solidità difensiva, un aspetto fondamentale nel Milan di Allegri evidenziato anche dal recente clean sheet di Torino. “Quando non prendiamo gol è qualcosa che non è solo dei difensori, ma è un lavoro di tutta la squadra,” ha specificato Gabbia, lodando il contributo di centrocampisti e attaccanti. “Dobbiamo mantenere questa nostra caratteristica: mantenere e migliorare penso siano le parole d’obbligo in questo momento.”

Infine, un pensiero d’affetto e stima è andato al giovane compagno di reparto Bartesaghi, autore di un’ottima prova: “Gli voglio davvero un bene dell’anima, perché è un ragazzo eccezionale e un professionista esemplare. Si merita una buona prestazione perché si è trovato in una situazione non facile, ma gioca già come un grande.” Gabbia ha concluso con gioia per la convocazione in Nazionale, ringraziando i compagni del Milan per il supporto quotidiano.