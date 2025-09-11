Gabbia Milan, il difensore gasa i tifosi! Le parole del difensore suonano come una sentenza in vista della prossima stagione. Le ultimissime

Intervenuto a margine del “Premio Gentleman 2024/2025” a Milano, il difensore rossonero Matteo Gabbia ha offerto la sua visione della stagione del Milan, toccando diversi argomenti, dall’impatto di Allegri fino ai cambiamenti del calciomercato. Le sue parole mettono in luce una squadra coesa e determinata a superare i momenti difficili.

Sul momento della squadra e il cambio di passo

Gabbia ha sottolineato l’ottimo stato d’animo all’interno dello spogliatoio. “Stiamo bene e abbiamo tanta voglia di giocare e fare punti,” ha dichiarato il difensore. La reazione del gruppo dopo la sconfitta contro la Cremonese è stata un esempio di maturità: invece di farsi travolgere dalla negatività, la squadra ha “archiviato e lavorato bene per poi vincere a Lecce“. Questa capacità di voltare pagina rapidamente dimostra una mentalità forte, fondamentale per affrontare un campionato lungo e impegnativo.

Il mercato e la nuova atmosfera

Il difensore si è soffermato anche sulla rivoluzione estiva del mercato, che ha portato a un cambiamento quasi totale della rosa. “La società ha fatto le sue scelte, ed è giusto che si prenda atto del cambiamento,” ha affermato Gabbia, riconoscendo le decisioni prese da Tare e dalla dirigenza. Secondo il suo punto di vista, i nuovi acquisti hanno portato un “plus” alla squadra, creando un’aria nuova e positiva a Milanello. “Si respira un’aria nuova a Milanello, con tanti ragazzi per bene e con voglia,” ha specificato, evidenziando come l’arrivo di nuovi giocatori abbia infuso nuova energia e motivazione nel gruppo. Ha anche voluto ringraziare i compagni che hanno lasciato il club: “Mi sento anche di ringraziare i ragazzi che sono andati via, nonostante l’anno scorso sia stata una stagione poco positiva le colpe sono da dividere con tutto il gruppo squadra, quindi li saluto e abbraccio forte.” Un gesto di grande fair play che sottolinea il rispetto tra i compagni e la solidarietà del gruppo.