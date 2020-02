Gabbia: a Firenze l’esordio dal primo minuto con il Milan?

Il prodotto del settore giovanile, sabato avrà un’occasione dall’inizio

Emergenza in difesa per Pioli. La trasferta di Firenze si avvicina e la rosa ha tanti infortunati. Al fianco di Alessio Romagnoli in difesa potrebbe esserci spazio per Matteo Gabbia. Il classe ‘99 ha tanta voglia di mettersi in mostra e dopo la buona gara contro il Torino potrebbe esordire, dal primo minuto, con la maglia rossonera.

Kjaer: il danese potrebbe essere out 10 giorni

Gli esami strumentali a cui si è sottoposto Simon Kjaer, hanno confermato la lesione del muscolo bicipite femorale della coscia sinistra. Ci vorranno almeno 10 giorni prima di rivederlo quanto meno in allenamento.