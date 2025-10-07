Gabbia ritrova la Nazionale Italiana: gli impegni con gli Azzurri del difensore del Milan. Il calendario completo

Gabbia è stato convocato da Gattuso: di seguito gli impegni del difensore del Milan con la Nazionale Italiana. Il calendario completo

La seconda pausa per gli impegni delle Nazionali della stagione è arrivata, e il Milan si conferma il club di Serie A Enilive che ha fornito il maggior numero di giocatori alla rispettive selezioni. Sono ben 15 i calciatori della prima squadra che hanno lasciato Milanello, lasciando l’allenatore Massimiliano Allegri con una rosa molto ridotta con cui lavorare in questi dieci giorni cruciali.

Nonostante le problematiche di concretezza in attacco e la necessità di lavorare sulla crisi rigori (come richiesto anche dal DS Igli Tare), Allegri dovrà fare di necessità virtù, sfruttando la sosta per rifinire i dettagli tattici con il gruppo ristretto.

Ritorno In Azione: Leão E I Convocati Chiave

Tra i convocati rossoneri ci sono alcuni rientri importanti. Da segnalare il ritorno in nazionale di Rafael Leão, che aveva saltato il primo round di impegni per infortunio. Il portoghese, al centro del “caso” per il suo rendimento altalenante da prima punta, userà questo break per mettere minuti nelle gambe e ritrovare la forma migliore, un imperativo categorico voluto da Allegri.

Sono da registrare anche le convocazioni di Matteo Gabbia e Christopher Nkunku, segnali della loro crescita all’interno del progetto rossonero.

L’Impegno Azzurro Di Matteo Gabbia

Per quanto riguarda la Nazionale Italiana, allenata dal CT Gennaro Gattuso, il difensore Matteo Gabbia sarà impegnato nelle decisive gare di Qualificazione ai Mondiali 2026:

Estonia-Italia: sabato 11 ottobre alle 20.45, a Tallinn.

alle 20.45, a Tallinn. Italia-Israele: martedì 14 ottobre alle 20.45, a Udine.

Questi impegni internazionali offrono ai giocatori come Gabbia la possibilità di crescere e di affinare la loro esperienza, elementi che faranno comodo al Milan di Massimiliano Allegri al rientro in campo per la Serie A. Il DS Igli Tare e la dirigenza sperano che tutti i quindici convocati rientrino a Milanello in perfette condizioni per la ripresa del campionato.