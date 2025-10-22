Connect with us

Galliani, il ritorno al Milan resta in sospeso: la FIFA insiste, proposta molto importante sul piatto. La situazione e tutti gli aggiornamenti

Roma Viktoria Plzen 1-2: brutta sconfitta per i giallorossi di Gasperini, non basta Dybala. Il resoconto del match

Milan Pisa: tutti i precedenti a San Siro e le statistiche chiave del match in programma domani sera

Rapid Vienna Fiorentina 0-3: i Viola si riscattano in Conference League dopo la sconfitta contro il Milan

Gabbia ritrova il suo maestro: il romantico incrocio in Milan Pisa. L’italiano leader del Milan grazie a lui

Milan news 24

Published

2 giorni ago

on

By

Gabbia

Gabbia, per lui Milan-Pisa sarà una gara speciale: il difensore, leader del Milan, incrocerà nuovamente il suo maestro Raul Albiol

In vista di Milan-Pisa, gara valida per l’8ª giornata di Serie A in programma venerdì sera a San Siro, l’edizione odierna di Tuttosport dedica un titolo particolare a un duello che va oltre la partita: “Gabbia ritrova il maestro: Albiol”.

Matteo Gabbia, ormai diventato un titolarissimo della difesa del Milan di Max Allegri, si troverà di fronte uno dei suoi modelli di riferimento, lo spagnolo Raul Albiol, che milita ora nella squadra toscana.

Il centrale Rossonero, che ieri ha compiuto 26 anni, non ha mai nascosto l’importanza del difensore spagnolo nella sua crescita professionale. Gabbia ripete spesso: “Sono cresciuto anche grazie a Raul Albiol, mi ha aiutato e mi ha dato consigli”.

L’incontro tra i due ex compagni di squadra (Gabbia ha avuto un’esperienza in prestito al Villarreal) sarà un momento speciale: l’allievo, nel pieno della sua consacrazione in Italia, sfiderà il maestro in una gara fondamentale per il Milan, impegnato a difendere la vetta solitaria della classifica.

