Gabbia a Sport Mediaset: «Abbiamo provato a lasciarci le spalle la stagione passata. Grazie ai tifosi presenti oggi»

Matteo Gabbia, al termine di Milan-Bari, match valevole per il primo turno di Coppa Italia, terminato 2-0 per i rossoneri, è intervenuto ai microfoni di Sport Mediaset. Queste le parole del difensore:

LE PAROLE: «Sicuramente la stagione passata abbiamo provato a lasciarcela alle spalle, siamo stati bravi noi e l’intero staff dal primo giorno in cui sono arrivati a Milanello. Un grazie speciale a tutte le persone che sono venute oggi, un San Siro così è davvero stupendo. Abbiamo la volontà di vincere tutte le partite, ma non è adesso il momento di fare proclami. ».