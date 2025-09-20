Gabbia a Sky: «La fascia un sogno che si avvera. Ma spero sia l’ultima volta»

Gabbia nel post partita di Udinese Milan ha commentato il match ai microfoni di Sky Sport, queste le parole del capitano!

Al termine di Udinese-Milan, match di Serie A terminato 0-3 in favore dei rossoneri grazie alla doppietta di Pulisic e al gol di Fofana, è intervenuto ai microfoni di Sky Sport Matteo Gabbia, capitano nella sfida del Blu Energy Stadium. Queste le sue parole:

ESSERE CAPITANO – «Sono ovviamente felicissimo, un sogno che stasera si è esaudito! Sono ancora più contento perché anche grazie a Christian questo sarà un ricordo più bello. Spero che sia l’ultima perché voglio che tornino Rafa e Mike il prima possibile, sono loro i nostri capitani e sono fondamentali. Questa fascia me la porterò a casa».

IL LAVORO DI MISTER E STAFF: «Il mister ci dà certezze tramite il lavoro della settimana. Stiamo seguendo lui e il suo staff. Ci tengo sempre a fare un applauso a loro che sono davanti, ci agevolano la vita».

PUO’ TOGLIERSI SODDISFAZIONI? – «Dobbiamo pensare partita dopo partita, allenamento dopo allenamento e poi in Primavera vediamo dove siamo come dice il nostro allenatore».