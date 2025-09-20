Connect with us

Gabbia a Sky: «La fascia un sogno che si avvera. Ma spero sia l'ultima volta»

Pellegatti sicuro in diretta: «La scorsa è stata la stagione più confusa della storia del Milan! Più volte è successo questo»

Biasin non le manda a dire sul periodo del Milan: «Squadra che mi sta facendo paura, dall'arrivo di Allegri...»

San Siro Milan, Marotta non le manda a dire: «Anche Wembley è stato ricostruito, noi abbiamo un'esigenza precisa»

Albertini suona la carica: «Il Milan deve lottare per lo Scudetto! Devo dire questa cosa su Allegri»

Gabbia a Sky: «La fascia un sogno che si avvera. Ma spero sia l’ultima volta»

2 giorni ago

Gabbia

Gabbia nel post partita di Udinese Milan ha commentato il match ai microfoni di Sky Sport, queste le parole del capitano!

Al termine di Udinese-Milan, match di Serie A terminato 0-3 in favore dei rossoneri grazie alla doppietta di Pulisic e al gol di Fofana, è intervenuto ai microfoni di Sky Sport Matteo Gabbia, capitano nella sfida del Blu Energy Stadium. Queste le sue parole:

ESSERE CAPITANO – «Sono ovviamente felicissimo, un sogno che stasera si è esaudito! Sono ancora più contento perché anche grazie a Christian questo sarà un ricordo più bello. Spero che sia l’ultima perché voglio che tornino Rafa e Mike il prima possibile, sono loro i nostri capitani e sono fondamentali. Questa fascia me la porterò a casa».

IL LAVORO DI MISTER E STAFF: «Il mister ci dà certezze tramite il lavoro della settimana. Stiamo seguendo lui e il suo staff. Ci tengo sempre a fare un applauso a loro che sono davanti, ci agevolano la vita».

PUO’ TOGLIERSI SODDISFAZIONI? – «Dobbiamo pensare partita dopo partita, allenamento dopo allenamento e poi in Primavera vediamo dove siamo come dice il nostro allenatore».

