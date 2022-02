Gabbia elogia Pioli: «Fondamentale per la mia crescita»

ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

Matteo Gabbia, dopo il rinnovo di contratto con il Milan, ha elogiato il ruolo di Stefano Pioli nel suo percorso di crescita

«Pioli è stato fondamentale all’interno della mia crescita. Il rinnovo è anche merito suo per la fiducia che mi ha dato quando ancora non avevo fatto l’esordio in Serie A. Lo ringrazio molto, spero davvero che ci possano essere altri momenti importanti in campo e con il mister in panchina»