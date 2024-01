Gabbia a Dazn: «Tornare al Milan è fantastico, sul gruppo vi svelo questa cosa»

Gabbia ha parlato nel pre-partita della sfida tra Empoli Milan: tutte le dichiarazioni del difensore

Il difensore rossonero Gabbia ha parlato nel pre-partita di Empoli Milan a Dazn, sfida valida per la giornata 19 di Serie A.

PAROLE – «Sono stati dei giorni molto belli per me. Tornare qui è sempre fantastico, adesso iniziano le nostre partite e cercheremo di fare il meglio possibile».

GRUPPO – «Sono cambiati dei giocatori ma sono tutti ragazzi molto bravi, molto disponibili che si sono integrati bene con chi c’era prima. Il gruppo è molto coeso e remiamo tutti dalla stessa parte».

SCELTE SOCIETÀ – «Io devo pensare di fare il meglio possibile per me e per la mia squadra. Poi quello che viene in base ai miei sacrifici lo raccolgo».