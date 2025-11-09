Gabbia a DAZN: «Non siamo scesi bene in campo, vogliamo non perdere più punti del genere. Per il futuro del Milan…». Le ultimissime

La delusione per il pareggio per 2-2 subito dal Milan contro il Parma è stata espressa anche dal difensore Matteo Gabbia, intervenuto ai microfoni di DAZN al termine della gara. Le sue parole rispecchiano l’analisi critica di mister Massimiliano Allegri e si concentrano sulla scarsa lucidità della squadra nel secondo tempo.

Interrogato sull’approccio alla ripresa, Gabbia è stato diretto: «Me lo sono spiegato che non siamo scesi bene in campo, non siamo riusciti a compattarci e comunicare nella maniera giusta e alla fine non abbiamo difeso bene». Il difensore ha identificato nella comunicazione e nella compattezza i difetti principali che hanno permesso al Parma di rimontare il doppio svantaggio.

Il rammarico è grande, soprattutto per l’impatto di questi risultati sulla classifica del Milan: «È questo il grande dispiacere di questa sera ed è quello che ci deve far migliorare per non perdere più punti del genere, perché quest’anno ne abbiamo già persi abbastanza di questo tipo».

Gabbia ha poi negato che la sofferenza della squadra sia legata a un semplice abbassamento dei ritmi, sottolineando che si tratta di un problema di concentrazione: «Sono situazioni della partita, è successo anche quest’anno che siamo stati bassi e abbiamo difeso comunque molto bene».

La chiave, secondo il difensore, risiede nell’attenzione mentale: «È un fatto di attenzione, di comunicazione dove poi si riesce a difendere bene anche in area». Gabbia ha concluso ribadendo la responsabilità dei giocatori in campo: «Gli errori di questa sera non sono per come è stata preparata la partita ma perché potevamo fare meglio noi in campo con più attenzione e comunicazione». L’imperativo, prima della sosta, è ritrovare la «calma di migliorare queste cose per cercare di vincere anche queste partite».