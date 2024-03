Futuro Pioli, Ibrahimovic spiazza il tecnico: spunta il retroscena sul dialogo tra i due. ULTIMISSIME

Futuro Pioli, clamoroso retroscena sul dialogo con Zlatan Ibrahimovic: vittoria dell’Europa League non decisiva per la conferma

Come riportato da Tuttosport, la cena intercorsa tra Pioli, Ibrahimovic e Furlani prima della partenza del Milan per Praga, sede del ritorno degli ottavi di finale di Europa League, è stato molto importante per definire i contorni del futuro del tecnico in rossonero.

L’ex centravanti svedese avrebbe assicurato a Pioli la piena fiducia del club e dell’area tecnica e a differenza delle indiscrezioni circolate nei giorni scorsi ha smentito che la vittoria dell’Europa League possa essere dirimente per la permanenza a Milanello. Il secondo posto in campionato e un percorso comunque lungo in Europa (almeno fino alle semifinali) garantirebbe a Pioli la conferma anche per la prossima stagione.