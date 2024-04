Futuro Pioli Milan, Marchetti fa il punto: «Dipende tutto da questo. I nomi in caso di addio…». Le parole del giornalista

Il giornalista Luca Marchetti ha analizzato a TMW quello che potrebbe essere il futuro di Pioli sulla panchina rossonera.

PAROLE – «Le quotazioni di Pioli sembrano in rialzo e il finale di campionato in crescendo, la possibilità di poter andare ad alzare un trofeo internazionale e il saper essere usciti dal momento buio del campionato hanno fatto tornare il sereno. Qui tutto sta nella convinzione (o meno) della dirigenza rossonera (Ibra compreso) sulla bontà del ciclo di Pioli: se lo si considera esaurito è giusto cambiare. Altrimenti ha ampiamente dimostrato il suo valore e il suo livello. Tanto da essere – eventualmente – uno dei nomi che sono circolati in area Napoli.

L’altro nome, dopo Conte, che suscita maggior entusiasmo, per il grande lavoro svolto soprattutto in questa stagione, è ovviamente Tiago Motta. Ha il contratto in scadenza, quindi è libero di accordarsi con chi vuole. Tutti gli stanno facendo la corte, anche solo per capire quali sono le sue intenzioni. Ognuno gioca anche a nascondersi, per cercare di non far capire le mosse agli avversari e anche a chi è ancora in panchina. Perché poi non tutti decideranno di cambiare. Molto dipenderà dai risultati anche di questo finale di campionato».