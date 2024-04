Futuro Pioli Milan, De Laurentiis lo vuole al Napoli! Con questa CONDIZIONE farà un tentativo

Futuro Pioli Milan, De Laurentiis lo vuole al Napoli! Con questa CONDIZIONE verrà fatto un tentativo. Le ultime sull’allenatore

Massimo Ugolini ha parlato a SkySport analizzando il futuro della panchina del Napoli. Tra i possibili nomi c’è anche quello dell’allenatore rossonero Pioli che in caso di addio sarebbe voluto da De Laurentiis.

PAROLE – «C’è la pista Italiano, ma se il Milan non dovesse proseguire con Pioli, ADL farebbe seriamente un tentativo. Si continua a fare il nome di Conte, sondato già in autunno, ma bisognerebbe capire che garanzie tecniche potrebbe dargli ed il nome in questo momento è sfumato».