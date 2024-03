Futuro Pioli Milan, l’agente Martina rivela: «Probabilmente accadrà questa cosa. In Italia…». Le parole sui rossoneri

L’agente sportivo Silvano Martina è intervenuto a Sportitalia per analizzare il futuro dell’allenatore del Milan Pioli.

SUGLI ALLENATORI – «Inter e Milan penso resteranno così. Nella Juve leggo che fra Allegri ed i tifosi c’è qualche tensione in più e magari a fine anno la società potrebbe prendere qualche tipo di decisione, ma bisogna considerare che Max ha un contratto importante che pesa sulle casse bianconere, non è facile cambiare così e lui è un allenatore forte, che ha vinto tanto. In Italia poi conta il risultato e se arrivasse secondo si potrebbe anche dire che con la squadra che ha non potesse fare di più».