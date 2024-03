Futuro Pioli, Bergomi sicuro: «Voto alla sua stagione? Molto passerà dal prossimo derby, ecco perchè»

Futuro Pioli, Beppe Bergomi ha parlato dell’andamento della stagione del Milan: voto finale legato al derby di ritorno

Ospite a Sky, Beppe Bergomi ha parlato così dell’andamento della stagione del Milan di Pioli:

PAROLE – «Il voto se lo giocherà anche nel derby di ritorno, arriva da 5 sconfitte consecutive. Quello può pesare nel giudizio. La rosa era stata costruita per migliorarla, per mettere dentro giocatori e non essere propositivo solo a sinistra ma anche con i centrocampisti, con Loftus che alla fine è diventato quel giocatore che aiuta la fase offensiva. C’era tutto per fare bene e ora c’è ancora questa Europa League».