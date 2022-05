Futuro Ibrahimovic, il fastidio al ginocchio non passa e l’incontro a fine stagione: i dettagli

Il rebus del futuro di Ibrahimovic: ecco tutti i dettagli

Al Mapei Stadium saranno gli ultimi 90 minuti in stagione per Zlatan Ibrahimovic con la maglia del Milan, col sogno scudetto e il rebus del futuro che ad oggi non presenta ancora certezze.

Solo dopo la fine del campionato Ibrahimovic incontrerà i dirigenti del Milan e a loro comunicherà la sua decisione definitiva. Inoltre, il fastidio al ginocchio non passa e tutti si chiedono se un nuovo intervento chirurgico come quello a cui si è sottoposto l’estate scorsa potrebbe migliorare la situazione.