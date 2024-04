Furlani premia Leao per le 200 presenze: «Contenti di averti nella nostra famiglia. Continua a fare questa cosa». Le parole durante la premiazione

L’amministratore delegato del Milan Giorgio Furlani, accompagnato da Ibrahimovic e Moncada, ha premiato Rafa Leao per le 200 presenze in rossonero. Le parole riportate dal video pubblicato sul profilo Instagram del club.

PAROLE – «Tu parli del Milan e dici che il Milan è come una famiglia, dici che il mister è come un papà, quindi io sono come uno zio… Siamo molto contenti di averti nella nostra famiglia. Mi raccomando: continua a ispirare tanti giovani milanisti».

IL VIDEO DELLA PREMIAZIONE PER LE 200 PRESENZE DI LEAO